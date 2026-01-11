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Рейв на заводе

Завод, Ростовское шоссе, 14/19, цокольный этаж

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от 1200₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Масштабная коллаборация от Insomnia и Rawerly на два больших танцпола. Техно, бочка, брейкс, электро, драм-н-бейс и именно та музыка, которая должна звучать на настоящем рейве. Более 20 артистов и специально приглашённые гости из Чехии, Питера и Сочи. На один день ты сможешь погрузиться в ту самую непринуждённую атмосферу. Тотальное чувство свободы, которого так не хватает. Список артистов: Magmaom | Fatal-m | Elaflume | Hess | Ampyla | Anton Drobot Live | Eb System | Helicopter | Kalugin | Kitegnom | Kobza Live | Medika | Nais | Pranch | Prizrak | Rpmd Live | Saw Union | Shinpu | Sweet Shatter | Tortarian | Uff | Valentina Kovalenko | Vièna | Verigo

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