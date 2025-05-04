Курс Инны Перепелиной охватывает буквально все темы, связанные с проявлением себя в мир через голос, жесты, мимику. Каждое занятие практическое. Понять, как много всего ты узнаешь за два месяца обучения, можно, прочитав темы курса. Вот они: 1. Дикция 2. Дыхание 3. Запись видео 4. Интонация 5. Избавление от страха 6. Структура публичных выступлений 7. Невербальное общение. Жесты, позы, мимика. 8. Принципы реагирования на вопросы 9. Манипуляции 10. Диапазон 11. Импровизация 12. Речевой этикет 13. Виды и стили публичных выступлений 14. Актёрское мастерство в ораторском искусстве 15. Красивая речь. Литературные приёмы. 16. Креативность речи. Ну как? Захотелось прокачать мышцу общения? Если да, приходи на разовое занятие.