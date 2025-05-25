Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Что будешь делать? Играть в командные игры, выполнять интересные задания, которые помогут расслабиться и заговорить даже самым стеснительным. Знакомиться, общаться и играть будем исключительно на английском! Ведь в непринуждённой атмосфере легче всего практиковать разговорный язык. Формат занятия позволяет людям с разными уровнями эффективно и интересно общаться. Опыт преподавания Анастасии — 15 лет. Групповое занятие до 16 человек Уровень языка от Pre-intermediate
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