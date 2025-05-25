Что будешь делать? Играть в командные игры, выполнять интересные задания, которые помогут расслабиться и заговорить даже самым стеснительным. Знакомиться, общаться и играть будем исключительно на английском! Ведь в непринуждённой атмосфере легче всего практиковать разговорный язык. Формат занятия позволяет людям с разными уровнями эффективно и интересно общаться. Опыт преподавания Анастасии — 15 лет. Групповое занятие до 16 человек Уровень языка от Pre-intermediate