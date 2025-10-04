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Rawerly: Face 2 Face

Фабрика, Захарова 7/1

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Формат, захвативший уже миллионы сердец по всему миру и который дал глоток свежего воздуха всей рейв сцене — теперь и в нашем исполнении! Организаторы собрали максимально стильные и завораживающие дуэты, искры от совместной игры которых будут лететь во всех, а танцпол снова окажется растоптан в пух и прах... Line-up: Prizrak Medika Cat Gray Eyes Dark Diller EB System Tortarian Pupushka Jan Lithium DJ KPIИIIINA Andy Bum Daniel Angelix Пранч

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