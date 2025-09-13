Этот рейв будет таким же мощным, как раскат грома прямо над головой, спидлимит? - забудь, в эту ночь балом правим не мы, а бочка. Два гостя с востока, ASHGUN A.T - представитель закрытой рейв сцены Ирана и BATS - таинственный техно воин из Индии, ныне постигающий русскую культуру. Помимо заграничных артистов, лайнап скован из резидентов, чьи имена уже ни раз прославились на полях техно рейвов по всей стране, приготовься к очередному оливье из разновидностей тёмного техно. LINEUP: ASHGUN A.T (IRAN) BATS (INDIA) PRIZRAK EB SYSTEM DANIEL ANGELIX TORTARIAN DJ REALNAYA BOCHKA