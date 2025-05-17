Событие посвящено закрытию весеннего сезона вечеринок и празднованию дня рождения основателя проекта - Призрака. Гостям обещают незабываемую ночь с отрывом на танцполах, где будут представлены разные стили музыки. На главной сцене будет звучать Hard Techno, а на втором танцполе - Groove Techno и Hard Bounce. В качестве специального гостя на мероприятие приедет продюсер PaNGLOSS из Москвы. Также после основной вечеринки пройдет After Party на том же месте. Дресс-код вечера - потусторонний, в стиле призрака.