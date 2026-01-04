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  1. Краснодар
  2. События

Rap new year + guest

ул. Красная 72

Начало:

Завершение:

от 490₽ до 1390₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Заправка! Организаторы делают тусовку в первом краснодарском метро! Начинаешь новый год в самых лучших традициях! Тебя ждет совершенно новая локация! Новый год — праздник семейный, поэтому 2026 год организаторы встречают с уже родным, dj curry (og buda dj). Line up: dj curry (og buda dj) shuryk / dope money / nicky / mokka / kodenko mc валюта *цена увеличивается от количества продаж.

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