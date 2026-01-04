Заправка! Организаторы делают тусовку в первом краснодарском метро! Начинаешь новый год в самых лучших традициях! Тебя ждет совершенно новая локация! Новый год — праздник семейный, поэтому 2026 год организаторы встречают с уже родным, dj curry (og buda dj). Line up: dj curry (og buda dj) shuryk / dope money / nicky / mokka / kodenko mc валюта *цена увеличивается от количества продаж.