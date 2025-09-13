Это первая вечеринка в городе — организаторы приезжают знакомиться с тобой, поэтому вход будет абсолютно бесплатным при выполнении простых условий. Бери всё необходимое: хорошее настроение, любимый наряд и вайб! Репосты будут проверяться на входе!