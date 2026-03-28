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Песчаная волна (Sandwave)

Метро, Красная улица, 72/1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Перенос атмосферы тёплого острого прямо в сердце города. Ночь, ритмы, которые звучат до рассвета и энергия, , будто ты где-то между пляжем Пхукета и ночным танцполом. Yuuhi объединяется с Mетро, чтобы создать ночь, где город встречается с свободой острова. Что тебя ждёт: — мощный список диджеев — глубокий хаус и ритмичный афро-хаус — атмосферные декорации, погружающие в тропический вайб — специальный гость, резидент лучшего пляжного клуба России Диджеи: Baturin Kodenko Cyxov Morelly Babich Erik Shytov Fairtone Artro Специальный гость: Max Sparrow

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