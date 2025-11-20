Для тех, кто не успел посетить пробное бесплатное занятие по актерскому мастерству, но хочет присоединиться к курсу. Ты сможешь: -познакомиться с преподавателями -найти новых друзей -поучаствовать в занятии по одной из 6 дисциплин -оценить пространство -и решить для себя, готов ли ты присоединиться к курсу :) График: понедельник и среда 19:00-21:00 Длительность: 5 месяцев Запуск группы состоялся 11.06. Занятие ведёт Инна Перепелина.