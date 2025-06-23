Для тех, кто не успел посетить пробное бесплатное занятие по актерскому мастерству, но хочет присоединиться к курсу, это возможность прийти и принять участие в открытом занятии в группе, которая только начала свое обучение. Ты сможешь: -познакомиться с преподавателями -найти новых друзей -поучаствовать в занятии по одной из 5 дисциплин -оценить пространство -и решить для себя, готов ли ты присоединиться :) График: понедельник и среда 13:00-15:00 Длительность: 5 месяцев Запуск группы состоялся 11.06. Приходи в удобной одежде, бери с собой чистую сменную обувь или носки.