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Открытое занятие по голосовым практикам

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь познакомиться с преподавателями, найти новых друзей, поучаствовать в занятии по одной из 6 дисциплин, оценить пространство, решить для себя, готов ли ты присоединиться к клубу :) График: вторник и четверг, 19:00-21:00. Длительность: 6 месяцев.

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