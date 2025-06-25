Ты сможешь познакомиться с преподавателями, найти новых друзей, поучаствовать в занятии по одной из 6 дисциплин, оценить пространство, решить для себя, готов ли ты присоединиться к клубу :) График: вторник и четверг, 19:00-21:00. Длительность: 6 месяцев.