Открытие летнего сезона 2025 этно-дворика Tulum обещает стать увлекательным событием для всех любителей культурных и творческих мероприятий. Этно-дворик, известный своей уникальной атмосферой и насыщенной программой, готов предложить посетителям разнообразные мероприятия, включая вечеринки.