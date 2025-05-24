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Открытие летнего сезона Tulum / Второй День

Tulum Terrace, ул. Красная 174

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от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открытие летнего сезона 2025 этно-дворика Tulum обещает стать увлекательным событием для всех любителей культурных и творческих мероприятий. Этно-дворик, известный своей уникальной атмосферой и насыщенной программой, готов предложить посетителям разнообразные мероприятия, включая вечеринки.

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