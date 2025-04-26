Открытие сезона вечеринок под открытым небом. В программе вечера будут две зоны: внутренняя и под открытым небом на крыше в центре города. Посетителей ждут только современные хип-хоп и R&B хиты благодаря формату Only Bangers. Также планируется розыгрыш обучения в автошколе «Шанс». Локация будет украшена тематическим декором, что обеспечит новые фотки на память. Кроме того, будут интерактивные зоны, такие как Таро, Streetwear corner и фото-будка для запечатления памятных моментов на палароид-кадрах. Вечеринка также порадует подарками от партнеров. В программе выступления звезд: Huzzy B, Franliz, Lilolendis и других артистов.