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Омега фест

Парковка, Карасунская улица, 80

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от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Фестивали

Про событие

20 Артистов, танцпол под открытым небом, интерактивные зоны, дневной маркет, зона отдыха, настольный теннис, корнеры, кальянная зона, бар с коктейлями, айс кофе, чайная с тарологом и самое главное, тебя ждёт главный гость — артист из Рима🇮🇹 + секретный бонус. Весь лайнап: Worg Live 🇮🇹 / Ampyla / Anton Drobot Live / Baikalsky / Dark Diller / Fuckopsss / Kalugin / Kitegnom / Kodenko / Leeya / Medika / Prizrak / Pushin / Ras Algethi / Rpmd Live / Shinpu / Trigger / Uff / Yasya / Verigo

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