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Off-Open Flow Festival

Барный Союз, Красная улица, 70/1

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2500₽
Возраст 12+
Вечеринки

Про событие

Open air c 5 танцполами и ведущими комьюнити города (SOUTH MANDEM, ФИЗКУЛЬТУРА, СМЕНКА КЛУБ, MOTION). Более 30 диджеев и мощный лайнап хедлайнеров на главной сцене: – PLC – Entype – Johnhowever – Полка – D4P Также гостей ждут активности от спонсоров, большой выбор фуд-кортов и баров. Возрастное ограничение 18+ после 22:00.

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