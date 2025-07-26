Open air c 5 танцполами и ведущими комьюнити города (SOUTH MANDEM, ФИЗКУЛЬТУРА, СМЕНКА КЛУБ, MOTION). Более 30 диджеев и мощный лайнап хедлайнеров на главной сцене: – PLC – Entype – Johnhowever – Полка – D4P Также гостей ждут активности от спонсоров, большой выбор фуд-кортов и баров. Возрастное ограничение 18+ после 22:00.