Лекция с психологом Андреем Высоцким. Открытая встреча с психологом для тех, кто хочет понять, почему мы чувствуем себя такими далекими и как вернуть контакт: — с другими — с собой — с жизнью Поговорят об исследованиях, опыте и присутствии, не прячась за фасадом. Ведущий, уже хорошо знакомый вам Андрей Высоцкий Психолог (КПТ, АСТ, MBT, CFT, DBT), супервизор, член международных ассоциаций (ACBS USA, ABCT USA, АКПН, АКПП). Соорганизатор международного съезда контекстуальных психологов в Буэнос-Айресе (Аргентина).