Новогодняя ночь в перезагрузке. Что тебя ждёт: — игры и весёлые конкурсы — теплота сердец — новые знакомства — смех и веселье. Мероприятие состоится при наборе от 12 до 20 человек. Если хочешь попасть в тёплую атмосферу и встретить год так, чтобы потом вспоминать с улыбкой — пиши организаторам. 20 декабря создадим чат для обсуждения вкусняшек.