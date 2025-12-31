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Новогодняя вечеринка

Московская 59

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Завершение:

1800₽
Возраст 0+
Вечеринки

Про событие

Новогодняя ночь в перезагрузке. Что тебя ждёт: — игры и весёлые конкурсы — теплота сердец — новые знакомства — смех и веселье. Мероприятие состоится при наборе от 12 до 20 человек. Если хочешь попасть в тёплую атмосферу и встретить год так, чтобы потом вспоминать с улыбкой — пиши организаторам. 20 декабря создадим чат для обсуждения вкусняшек.

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