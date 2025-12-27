Дискотека 90х-00х. 27 декабря в 20:00 соберётесь на крыше, чтобы танцевать под хиты двух легендарных десятилетий. Тебя ждут: лучшие треки 90-х и 00-х от диджея, бар с коктейлями, танцы на закрытой террасе и возможность полюбоваться ночным видом города с открытой террасы, новогодние декорации. Количество столиков ограничено — приходи к открытию, чтобы успеть занять место.