Музыкальная вечеринка в Анапе! Слушаем лучшие треки, любимые хиты, подпеваем, вычеркиваем исполнителя из бланка, выигрываем призы, наслаждаемся атмосферой) Хиты которые ты помнишь наизусть, Атмосфера настоящей вечеринки, Заряд позитива на всю неделю!