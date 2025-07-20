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Вечеринки
Про событие
Музыкальная вечеринка в Анапе! Слушаем лучшие треки, любимые хиты, подпеваем, вычеркиваем исполнителя из бланка, выигрываем призы, наслаждаемся атмосферой) Хиты которые ты помнишь наизусть, Атмосфера настоящей вечеринки, Заряд позитива на всю неделю!
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