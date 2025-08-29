Красиво закрываем летний сезон и отмечаем День Рождения любимчика - MORELLY! Это будет последняя вечеринка на крыше в этом году, и мы хотим, чтобы ты стал частью этого волшебного момента. Соберёмся под звёздным небом, насладимся потрясающими видами и зарядимся классными эмоциями на весь будущий год! Special Guest: AGMA Support: MORELLY / ARTRO / S.SAMO / SULTAN / ENAKIN & MARKOVA / M’UENCE / LANKAD / KAZAKOVA / MIR.ON / SIMO / MALEE Не упусти шанс стать частью этого яркого события! Приходи в лучших нарядах и с отличным настроением!