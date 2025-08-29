ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Morelly B-Day x Небесный Сад

Небесный Сад, Красная, 72

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1250₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Красиво закрываем летний сезон и отмечаем День Рождения любимчика - MORELLY! Это будет последняя вечеринка на крыше в этом году, и мы хотим, чтобы ты стал частью этого волшебного момента. Соберёмся под звёздным небом, насладимся потрясающими видами и зарядимся классными эмоциями на весь будущий год! Special Guest: AGMA Support: MORELLY / ARTRO / S.SAMO / SULTAN / ENAKIN & MARKOVA / M’UENCE / LANKAD / KAZAKOVA / MIR.ON / SIMO / MALEE Не упусти шанс стать частью этого яркого события! Приходи в лучших нарядах и с отличным настроением!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста