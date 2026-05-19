Prada — бренд долгожитель с почти 100-летней историей, который до сих пор задает модные тенденции. Ты проследишь путь от маленького магазинчика до всемирно известной марки. В чём секрет успеха Миуччии Прада?! Разберёшь самые модные показы и рекламные ролики. Посмотришь на современное, через призму истории моды. Проанализируешь образы созданные для фильмов «Великий Гэтсби», Отель «Гранд Будапешт» и ответишь на вопрос почему дьявол носит Prada?! Это и многое другое на этой лекции.