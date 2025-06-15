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Мастер-класс по невербальному общению

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

С Инной Перепелиной! Помимо общеизвестных жестов и мимики, в невербальном общении участвуют позы, тон голоса, контакт глаз, расстояние между собеседниками и многие другие элементы. Инна расскажет, как разобраться во множестве различных невербальных сигналов. На занятии научишься распознавать чувства, мысли и эмоции собеседника без использования слов. Невербальное общение передает сильные эмоции, дополняет или противоречит вербальной коммуникации. Умение читать невербальные сигналы позволит лучше понимать других людей и эффективнее общаться в различных социальных ситуациях.

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