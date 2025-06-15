С Инной Перепелиной! Помимо общеизвестных жестов и мимики, в невербальном общении участвуют позы, тон голоса, контакт глаз, расстояние между собеседниками и многие другие элементы. Инна расскажет, как разобраться во множестве различных невербальных сигналов. На занятии научишься распознавать чувства, мысли и эмоции собеседника без использования слов. Невербальное общение передает сильные эмоции, дополняет или противоречит вербальной коммуникации. Умение читать невербальные сигналы позволит лучше понимать других людей и эффективнее общаться в различных социальных ситуациях.