Актеры не понаслышке знают, как страх может сковать тебя в самый не подходящий момент и помешать вести себя естественно. Актриса и режиссёр нашего театра Екатерина Корецкая делится секретами самообладания на мастер классе по импровизации! Будешь играть, смеяться, попадать в нелепые ситуации и учиться выходить из них с достоинством Во время мастер-класса огонь, который всегда горел внутри тебя, наконец, вырвется наружу. Слова перестанут застревать в горле, а движения перестанут быть скованными. Твоя истинная сущность освободится на пути к самой себе.