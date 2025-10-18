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Мастер-класс по импровизации

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Актеры не понаслышке знают, как страх может сковать тебя в самый не подходящий момент и помешать вести себя естественно. Актриса и режиссёр нашего театра Екатерина Корецкая делится секретами самообладания на мастер классе по импровизации! Будешь играть, смеяться, попадать в нелепые ситуации и учиться выходить из них с достоинством Во время мастер-класса огонь, который всегда горел внутри тебя, наконец, вырвется наружу. Слова перестанут застревать в горле, а движения перестанут быть скованными. Твоя истинная сущность освободится на пути к самой себе.

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