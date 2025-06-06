Для подростков. На мастер-классе ты узнаешь, как: - Твоё тело и эмоции влияют на уверенность. - Необычные упражнения помогают в обычной жизни. - Развивать внимание и креативное мышление. - Свободно общаться в любых ситуациях. Психологические практики и актерские техники помогут прокачать: - уверенность в себе. - эмоциональный интеллект. - навыки общения. - креативное мышление. Особенность программы: Все упражнения адаптированы специально для подростков и направлены на: • Повышение самооценки. • Развитие эмоционального интеллекта. • Улучшение коммуникативных навыков. Это будет весело, необычно и полезно — никаких скучных лекций, только практика, энергия и вдохновение! Ведущие: - Профессиональный режиссёр - раскроет секреты актёрского мастерства. - Практикующий психолог - поможет применить эти навыки в реальной жизни.