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Мастер-класс по актёрскому мастерству

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Для подростков. На мастер-классе ты узнаешь, как: - Твоё тело и эмоции влияют на уверенность. - Необычные упражнения помогают в обычной жизни. - Развивать внимание и креативное мышление. - Свободно общаться в любых ситуациях. Психологические практики и актерские техники помогут прокачать: - уверенность в себе. - эмоциональный интеллект. - навыки общения. - креативное мышление. Особенность программы: Все упражнения адаптированы специально для подростков и направлены на: • Повышение самооценки. • Развитие эмоционального интеллекта. • Улучшение коммуникативных навыков. Это будет весело, необычно и полезно — никаких скучных лекций, только практика, энергия и вдохновение! Ведущие: - Профессиональный режиссёр - раскроет секреты актёрского мастерства. - Практикующий психолог - поможет применить эти навыки в реальной жизни.

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