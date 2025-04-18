Вечеринка, организованная командой, на которой будет представлена музыка в жанре хип-хоп. Гостям обещают обновленные плейлисты с новинками, открытую террасу с красивым видом на город, интерактивные зоны и стильные фотозоны. В программе вечера участвуют различные артисты и диджеи, такие как Kodenko, Pshenichniy, Knyazev, Teena, Edssa, Milkiss и Lilolendis, с живым выступлением Saint G Savage. Ведущими вечера станут MC Lc5t и Zhelibo, а за фотосъемку будут отвечать Temp и Beskova. Вечеринка начнется в 22:00 и закончится в 5:00. Цены на билеты варьируются: входной билет стоит от 450?, парные билеты от 950?, тройные от 1150?, Вип-билеты от 1000?, а цена на входе составит 700?.