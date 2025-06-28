Четыре года, большое количество ивентов, событий, эмоций, гостей! Мандем празднует свой четвертый день рождения. Они приглашают тебя отметить это событие на комфортном опен эире в самом центре нашего города. Фирменный состав резидентов, подарки от партнеров, интерактивные зоны и неповторимая атмосфера праздника, ждем вас на нашем общем празднике line-up: Kodenko / Pshenichniy / Knyazev / Teena / Milkiss live: Saint G Savage /patrick.raw mc: Lc5t / Zhelibo photo: Temp / Beskova START: 22:00 / CLOSE: 5:00