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Mandem Happy Birthday 4 Years

Небесный сад, Красная улица, 72

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Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Четыре года, большое количество ивентов, событий, эмоций, гостей! Мандем празднует свой четвертый день рождения. Они приглашают тебя отметить это событие на комфортном опен эире в самом центре нашего города. Фирменный состав резидентов, подарки от партнеров, интерактивные зоны и неповторимая атмосфера праздника, ждем вас на нашем общем празднике line-up: Kodenko / Pshenichniy / Knyazev / Teena / Milkiss live: Saint G Savage /patrick.raw mc: Lc5t / Zhelibo photo: Temp / Beskova START: 22:00 / CLOSE: 5:00

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