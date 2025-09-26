Тебя ждет секретный гость, о котором ты узнаешь на самом мероприятии. Фирменный состав, открытое небо, крыша в самом центре города! До встречи, одевайся теплее! Line-up: Kodenko / Pshenichniy / Knyazev / / Milkiss / Secret guest Live: Patrick.Raw MC: Zhelibo Photo: Temp / Beskova