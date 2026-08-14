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Макс Евдокимов

Stand-Up Club «Маяковский»
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Макс Евдокимов — стендап комик, участник проектов: «StandUp» ТНТ, «Outside Stand Up». Совсем недавно выпустил сольный концерт «Селеба» и прямо сейчас готовит новую мощную программу. Жизненный юмор на актуальные темы, шутки, в которых узнаешь себя и взрывная импровизация. Запуск в зал за 30 мин до начала программы. Просьба приходить во время сбора гостей. Опоздавшим зрителям, после начала концерта, могут быть предложены новые места. Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).

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