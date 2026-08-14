Макс Евдокимов — стендап комик, участник проектов: «StandUp» ТНТ, «Outside Stand Up». Совсем недавно выпустил сольный концерт «Селеба» и прямо сейчас готовит новую мощную программу. Жизненный юмор на актуальные темы, шутки, в которых узнаешь себя и взрывная импровизация. Запуск в зал за 30 мин до начала программы. Просьба приходить во время сбора гостей. Опоздавшим зрителям, после начала концерта, могут быть предложены новые места. Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).