Макс Евдокимов
улица имени Калинина, 269
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Макс Евдокимов — стендап комик, участник проектов: «StandUp» ТНТ, «Outside Stand Up». Совсем недавно выпустил сольный концерт «Селеба» и прямо сейчас готовит новую мощную программу. Жизненный юмор на актуальные темы, шутки, в которых узнаешь себя и взрывная импровизация. Запуск в зал за 30 мин до начала программы. Просьба приходить во время сбора гостей. Опоздавшим зрителям, после начала концерта, могут быть предложены новые места. Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).
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