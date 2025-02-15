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Вечеринки
Про событие
Love is… это когда он покупает вам два билета на вечеринку Bandana. Окунись в атмосферу любви по полной! Music style: hip-hop, trap, new school, old school. Line up: Vaga | Flamie | Pablo Приобрести билет можно как на входе, так и онлайн, но рекомендуем покупать билеты онлайн, чтобы не создавать очереди.
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