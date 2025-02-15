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Love is: вечеринка Bandana

Дом Культуры, Краснодар, Красная 70/1

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 350₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Love is… это когда он покупает вам два билета на вечеринку Bandana. Окунись в атмосферу любви по полной! Music style: hip-hop, trap, new school, old school. Line up: Vaga | Flamie | Pablo Приобрести билет можно как на входе, так и онлайн, но рекомендуем покупать билеты онлайн, чтобы не создавать очереди.

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