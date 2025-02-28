8 февраля сразу после сольного концерта OG Buda встречаемся в ДК на афтер-пати с официальным диджеем Гриши - DJ Curry! Каждый пришедший на вечеринку получит от Welcome Drink и возможность незабываемо провести последний день зимы! Хедлайнер ночи: участник творческого объединения RNDM Crew, House of Rap, преподаватель музыкальной академии Uppercuts, официальный концертный диджей OG Buda. DJ Curry делил сцену с большим количеством российских хип-хоп артистов. Выступал на многих хип-хоп вечеринках столицы и других городов России. В сетах отдает предпочтение хип-хопу и прирэпованной электронике!