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Local x DJ Curry

ДК Краснодар, ул. Красная 70

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390₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

8 февраля сразу после сольного концерта OG Buda встречаемся в ДК на афтер-пати с официальным диджеем Гриши - DJ Curry! Каждый пришедший на вечеринку получит от Welcome Drink и возможность незабываемо провести последний день зимы! Хедлайнер ночи: участник творческого объединения RNDM Crew, House of Rap, преподаватель музыкальной академии Uppercuts, официальный концертный диджей OG Buda. DJ Curry делил сцену с большим количеством российских хип-хоп артистов. Выступал на многих хип-хоп вечеринках столицы и других городов России. В сетах отдает предпочтение хип-хопу и прирэпованной электронике!

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