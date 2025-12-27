Для вечеринки организаторы выбрали самые классные форматы: «Стендап для робких» про уходящий год — открытый микрофон для всех, кто хочет шутить со сцены, но стесняется. Перед праздником обшучиваем самые кринжовые моменты года и иронизируем над тем, как было нелегко, но организаторы справились! «Липсинк-шоу» — развлекательное шоу, в котором участники в костюме знаменитости имитируют пение или речь под заранее записанную аудиодорожку (фонограмму), стараясь максимально точно воспроизвести мимику, движения и образ оригинального исполнителя. «Конкурс костюмов» Обязательно наряжаемся в звезд шоу-бизнеса и медиаперсон. По традиции будет дефиле и приз за лучший костюм по мнению зрителей. Получаешь подарки за активности в конкурсах и лучшие наряды от организаторов и их партнеров! Среди них: — массажный салон «ТвойТай» — чайная «Шаманика» — студия звукозаписи «Почему?Студия» — их соседи «Comma Bar» Приходи, если всегда в глубине души чувствовал себя самой яркой звездочкой!