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  1. Краснодар
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Космическая вечеринка

Метро, Красная улица, 72/1

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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В преддверии Дня космонавтики, собираются в стенах Метро с космическим лайнапом. Сразу едут четверо гостей из Москвы. Главный хедлайнер ночи — Rimma Kim — основательница концептуальной вечеринки-комьюнити, а так же резидент Частные лица (Privat Persons). Вместе с ней приезжает DOB-S — основатель ростовского ЛКМ и резидент Резонанс. А также прекрасные Shumakher и Baenskaya резидентки и основательницы Discotech. Локальный сапорт окажут резидентки Бессонница (Insomnia) в лице: Dark Diller, Medika, Soschla и UFF.

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