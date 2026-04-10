В преддверии Дня космонавтики, собираются в стенах Метро с космическим лайнапом. Сразу едут четверо гостей из Москвы. Главный хедлайнер ночи — Rimma Kim — основательница концептуальной вечеринки-комьюнити, а так же резидент Частные лица (Privat Persons). Вместе с ней приезжает DOB-S — основатель ростовского ЛКМ и резидент Резонанс. А также прекрасные Shumakher и Baenskaya резидентки и основательницы Discotech. Локальный сапорт окажут резидентки Бессонница (Insomnia) в лице: Dark Diller, Medika, Soschla и UFF.