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Книжная ярмарка МИФа

улица Тургеневское шоссе, 27

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Бесплатно
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Выставки
Фестивали

Про событие

Для читателей в Краснодаре МИФ приготовит сотни новинок и бестселлеров — можно будет прийти и выбрать хорошие книги для хорошего года. Будут книги по культуре и искусству, психологии, бизнесу, серии «Мифы от и до» и «Вечные истории», уютные романы и мрачное фэнтези, комиксы, литература для детей всех возрастов и потрясающие подарочные издания. 13-15 февраля с 10:00 до 22:00

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