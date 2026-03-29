ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Кицунэ

Sgt. Pepper's Bar, ул. Чапаева, 94, микрорайон Центральный

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2100₽
Возраст 12+
Вечеринки

Про событие

Это весенняя тематическая вечеринка. Лимбо приглашает весь коллектив 1.0. Тебя ждут: известные спецгости и жюри; яркая шоу-программа с дефиле, к-поп батлами и музыкантами; призы и подарки для участников конкурса и гостей; интерактивные развлечения – игры, фото-зоны и многое другое. Ранний вход с 14:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста