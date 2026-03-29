Это весенняя тематическая вечеринка. Лимбо приглашает весь коллектив 1.0. Тебя ждут: известные спецгости и жюри; яркая шоу-программа с дефиле, к-поп батлами и музыкантами; призы и подарки для участников конкурса и гостей; интерактивные развлечения – игры, фото-зоны и многое другое. Ранний вход с 14:00.