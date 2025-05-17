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Кавер-группы и диджеи

Paulaner, Баварская улица, 8

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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Paulaner приглашает на музыкальные вечера. — 17 мая в 20:00 — кавер-группа «Словарь Отжигова» — 23 мая в 19:30 на летней террасе — диджей-сет от Aquin — 24 мая в 20:00 — кавер-группа Backstreet Girls — 30 мая в 19:30 на летней террасе — диджей-сет от Volodya Grigoryev — 31 мая в 20:00 — открытие летнего сезона с группой «Бакс Бани»

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