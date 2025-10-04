Каролины Ра — стендап-комик, участница Стендап Фест VK, преподаватель по юмору и писательница. Приходи, чтобы убедиться, что юмор — это не магия, а навык. И его можно включить! На лекции ты не будешь скучать. Ты будешь взрывать: — твой мозг: поймешь, по каким законам работает смех и как заставить его работать на тебя. Выгодно ли быть душой компании? Спойлер: да, еще как! — твои шаблоны: разбудишь свою «юмористическую мышцу» через сумасшедшие игры на ассоциации и импровизацию. Это будет веселее, чем кажется. — твою жизнь: получишь работающие инструменты, чтобы уместно и ярко шутить в бизнесе и продавать больше, в семье, чтобы было меньше ссор и на свиданиях, чтобы завоевать больше симпатии. Перестань быть серьезным. Стань эффективным. Смех — это твое новое супероружие для общения!