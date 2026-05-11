Совместно с шеф-поваром и другими участниками ты приготовишь вкусный завтрак. — Приветственный бокал игристого/кофе — Крок-мадам с пастрами из индейки и соусом бешамель — Канноли с цитрусовым кремом и фисташкой Чай и вода входят в стоимость в неограниченном количестве. После мастер-класса ты получишь доступ к книге рецептов от «Вилка События» в Telegram-боте.