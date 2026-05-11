ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Изысканный завтрак

Кулинарная студия «Вилка»
улица Кубанская Набережная, 42

Начало:

Завершение:

2990₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Совместно с шеф-поваром и другими участниками ты приготовишь вкусный завтрак. — Приветственный бокал игристого/кофе — Крок-мадам с пастрами из индейки и соусом бешамель — Канноли с цитрусовым кремом и фисташкой Чай и вода входят в стоимость в неограниченном количестве. После мастер-класса ты получишь доступ к книге рецептов от «Вилка События» в Telegram-боте.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Стендап — разгрузка
Стендап — разгрузка

300₽

по подписке
Русалка
Русалка
по подписке
Счастливый билет
Счастливый билет

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста