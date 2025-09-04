Просекко, психолог и эпоксидная смола — творческий мастер-класс по работе с эпоксидной смолой. Что тебя ждёт: — Творческая атмосфера и возможность создать свой шедевр — Создание авторской посуды — стильные тарелочки и менажницы для закусок с уникальным дизайном, которые станут изюминкой твоего стола — Беседа с психологом о пользе handmade для души и настроения — Бокал просекко. В конце занятия для завершения вечера на позитивной ноте Все изделия можно будет забрать с собой( высыхают они в течении 24 часов). Созданные тарелочки подходят для сервировки холодных закусок и станут настоящим украшением твоего стола.