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Искусство смолы и душевного равновесия: мастер-класс с психологом и просекко

ПроДушу, улица Митрофана Седина, 55

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Просекко, психолог и эпоксидная смола — творческий мастер-класс по работе с эпоксидной смолой. Что тебя ждёт: — Творческая атмосфера и возможность создать свой шедевр — Создание авторской посуды — стильные тарелочки и менажницы для закусок с уникальным дизайном, которые станут изюминкой твоего стола — Беседа с психологом о пользе handmade для души и настроения — Бокал просекко. В конце занятия для завершения вечера на позитивной ноте Все изделия можно будет забрать с собой( высыхают они в течении 24 часов). Созданные тарелочки подходят для сервировки холодных закусок и станут настоящим украшением твоего стола.

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