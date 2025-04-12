Два мощных танцпола и путешествие в космос под звуки техно и чиптюна. Главную сцену займут резиденты Insomnia и приглашённые диджеи из других комьюнити: EPRIT DENIS NEWSET RAS ALGETHI M. I. P. UFF POSMOTRI Второй танцпол получит питерский лейбл BleepLove: S_TN VRUMZSSSR PIXELBOB DANCENOISE SOUL SHELTER 1KG FC/DC/18+ Предпродажа: Входной билет - 600/800 рублей; Парный билет - 1000/1400 рублей. Входной билет в день мероприятия – 1000 рублей.