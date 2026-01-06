Новый год и новая площадка. По этому волшебному поводу организаторы собрали огненный лайн-ап. Приедет VARDISTRACTION из Санкт-Петербурга, а также WRODE MOLOD на пару недель вернулся на родину из Германии. И, конечно, верная банда резидентов. Они зарядят тебя энергией через garage, bass, electro и techno — именно так, как ты любишь. Они пошаманят со светом, звуком и создадут то самое настроение и атмосферу. Начни год с правильного ритма. ARTISTS: VARDISTRACTION | KALUGIN | WRODE MOLOD | MEDIKA | DARK DILLER | SHINPU | UFF | VERIGO DC: Стильный, Нарядный FC/18+: Не забудь документы