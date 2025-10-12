Психологический тренинг Евгении Пошивач. Устал от вечного желания быть идеальным и хочешь наконец принять себя настоящего? Ты будешь учиться чувствовать себя уверенно вне зависимости от ситуации, раскрывать и пользоваться свой харизмой, чтобы быть свободным и сильным! За плечами Евгении двадцатилетний опыт и множество довольных клиентов. Поэтому результаты гарантированы. Это 3 часа интенсивной работы для тех, кто хочет: — принять свои недостатки и увидеть в них свою уникальность — раскрыть свою сущность и научиться лучше представлять себя в карьере и личной жизни — обрести уверенность с помощью практических советов и секретов успешных выступлений — переосмыслить свои «минусы» и использовать их как источник вдохновения В первую очередь этот интенсив про честность с собой, принятие себя и избавление от старых стереотипов. Практики нацелены на осознание своей красоты и аутентики. Все это в безопасной атмосфере поддержки и участия.