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Hypecue showcase Krasnodar

Бар Бара Центр, Красная 67

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приготовься к одной из самых жарких ночей этой осени! Hypecue Label объединяется с Play2Play для грандиозного шоукейса в Бар Бара Центр. На одной сцене соберутся 11 диджеев из 5 стран и разных городов России — тебя ждет уникальный музыкальный опыт, объединяющий разные стили и энергетику со всего мира. Готовься к мощному саунду, фирменной атмосфере и настоящему техно-единению. Эта ночь — для тех, кто живёт музыкой. Лайн-ап: Afets (Krasnodar), Alterago (Bali), Artro (Krasnodar), Cengizhan (Istanbul), Ertan Koculu (Istanbul), L.U (Dubai), Max Ches (Rostov), Morelly (Krasnodar), Muza (Kazan), Neo P (Eskisehir), Tolgatan (Istanbul).

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