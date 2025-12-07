Мировой музыкальный лейбл Hypecue представляет грандиозное шоукейс-событие в Краснодаре! Тебя ждет уникальная атмосфера и мощный лайнап из 10 диджеев из Турции, Германии, Бали и России (Казань, Ростов, Краснодар). Это будет ночь, где соединяются разные культуры, ритмы и энергия. После основной части — официальная афтерпати в X-Bar, где музыка будет звучать с 05:00 до 12:00. Глубокие грувы, драйвовые биты и подлинная андерграунд-атмосфера — всё это тебя ждет на Hypecue Showcase! Состав: Alterago (Bali), Artro (Krasnodar), Cengizhan (Berlin), Ertan Koculu (Istanbul), L.U (Dubai), Max Ches (Rostov), Morelly (Krasnodar), Muza (Kazan), Neo P (Eskisehir), Tolgatan (Istanbul). Hypecue — Techno 4ever.