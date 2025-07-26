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OFF-Open Flow Festival — главный open air этого лета! Более 30 диджеев и самый мощный лайнап хедлайнеров на главной сцене: PLC @iamplc Entype @_entype_ Johnhowever @johnhowever Полка @1polochka D4P @d4p24 Все ведущие коммьюнити. Тебя ждут 5 танцполов с разной музыкой, чтобы каждый нашел свой вайб. — Активности от спонсоров! — Огромный выбор фуд-кортов. — Бары с различными коктейлями и авторскими напитками.
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