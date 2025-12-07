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Хор выше гор и хороводы. Краснодар поёт

Красная, 72/2

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500₽
Возраст 0+
Вечеринки

Про событие

Прекрасный поющий Краснодар, организаторы встречаются с тобой петь новым уютным хором - «Хор выше гор и хороводы»! 7 декабря в 19:00 в Сплетни by Анна Асти. Организаторы обещают: распевание и со-настройку, новые хиты, акустику, поппури известных хитов, уютные хороводы, знакомства и улыбки. Это будет волшебный вечер! Каждый голос будет важен, ты же помнишь - здесь ты главный артист.

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