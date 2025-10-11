Краснодар, споем снова? Организаторы приглашают всех желающих собраться вместе на открытый хоровой ивент «Хор выше гор», который пройдет 11 октября 2025 года на улице. Это событие открыто для всех, даже для тех, у кого нет вокальных навыков – можно петь громко и свободно. Вдохновившись успешными массовыми песенными тусовками, популярными этим летом в Москве и Питере, организаторы представляют второе событие, на котором все смогут петь вместе, вспоминая любимые хиты и проявляя себя без ограничений и страха. Вместе создашь атмосферу всеобщего единения и душевного пения. Здесь нет правил, только свобода быть собой. Все мероприятия будут сопровождаться вокалистами.