Семинар будет полезен развивающимся людям всех профессий, психологам, психотерапевтам, парам и одиноким людям, как расширяющий и исцеляющий опыт. Андрей Львов — трансперсональный психолог и ведущий групп холотропного дыхания, приглашает на семинар, полностью посвященный его любимому дыхательному методу. Запрос на практику может быть практически любым: — любопытство, зов — стресс и напряжение — тревога — ограничивающие убеждения — психосоматика — травматический опыт — творческий или иной кризис — желание самопознания — желание развиваться Что обсудишь? Историю метода, как и для чего это делать? Откуда берутся постоянно повторяющиеся сложные ситуации? Как быстро и качественно развиваться? После лекции и ответов на вопросы ты продолжишь изучение метода на практике, в ее классическом формате: ситтер/холонавт. Теория около 1,5 часов. Практика в одну сторону около 2,5-3 часов.