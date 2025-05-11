Чайный рейв на крыше отеля. Специальный гость - Violin Electric. В программе на вечер: Live show Violin Electric. Премиальный чайный бар. Top DJs Краснодар. Крутая локация на крыше отеля. Качественный sound. Afterparty в секретной локации. Тайминг: 18:00 — 23:00 | Рейв на крыше 00:00 — 03:00 | Afterparty (секретная локация) Line up: * Vinl?v * Live show Violin Electric * Ayva * Hilove * Cyxov * Matt Билеты: 1500? — с репостом видео. 2500? — без репоста.