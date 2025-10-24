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Hammer Fest

Rock Base RBB, ул. Донская, 16

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от 1000₽ до 7000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Множество групп, киловатты звука и зубовышибательный экшн на три дня — это все этот фестиваль! На этот раз выступят: — Путь Солнца — Rammlid — Кувалда — Колхозная Самодеятельность — Ядохимикаты — Pulsa De Nura — Lone Dark Side — The Echo — Ankora — Багровый пик — Despite the Gravity — Pool Jam — Nuclear Decay — Old House — SI USHIMURA — СОН АЛИСЫ — ЧЕРНОЯВЬ

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